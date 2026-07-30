Evento na Polônia mostra disposição russa para escalar guerra, diz premiê da Alemanha

O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, condenou nesta quinta-feira, 30, os "maciços" ataques da Rússia contra a Ucrânia e a violação do espaço aéreo polonês por um míssil russo. "Novamente, muitos civis perderam a vida. E o impacto na Polônia também testemunha a imprudência russa e a disposição para a escalada. Nós estamos inabalavelmente ao lado de nossos parceiros", escreveu Merz na rede X.
Mais cedo, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, declarou apoio a Kiev e afirmou que Varsóvia e a Otan ativaram suas defesas aéreas e terrestres.
Uma ofensiva russa matou ao menos oito civis, incluindo crianças, e deixou mais de 50 feridos nesta quinta-feira, segundo autoridades ucranianas.