EUA retomam ataques ao Irã na manhã desta quarta, após concluírem ofensiva noturna

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) informou que iniciou às 7h (de Brasília) desta quarta-feira (15) uma nova rodada de ataques contra o Irã, dando sequência à ofensiva encerrada na noite anterior. Segundo o comando, os bombardeios têm como objetivo "reduzir ainda mais as capacidades militares que as forças iranianas têm utilizado para atacar a navegação comercial no Estreito de Ormuz".

A nova operação marca uma mudança no ritmo da campanha americana, já que, nos últimos dias, os ataques haviam sido realizados apenas durante a noite. O anúncio ocorre em meio ao recrudescimento do confronto entre Washington e Teerã e ao colapso do acordo provisório que havia suspendido temporariamente as hostilidades.

Na noite de terça, o Centcom informou ter concluído uma ofensiva de sete horas contra dezenas de alvos militares próximos ao Estreito de Ormuz e em áreas costeiras do Irã. De acordo com o comando, caças, drones e embarcações da Marinha americana empregaram munições de precisão contra instalações de mísseis e drones, capacidades navais e sistemas de defesa costeira, com o objetivo de enfraquecer a capacidade iraniana de ameaçar o transporte marítimo comercial.