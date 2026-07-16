EUA reduzem permanência de jornalistas e estudantes estrangeiros no país; veja o que muda

Até o momento, país concedia vistos válidos por toda a duração do programa de estudos aos estudantes e vistos de até cinco anos para jornalistas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O governo dos Estados Unidos decidiu restringir o período de permanência legal de jornalistas e estudantes estrangeiros, segundo documento administrativo divulgado nesta quinta-feira (16), em mais um endurecimento da política migratória do presidente Donald Trump.

De acordo com a nova regulamentação, os estrangeiros portadores de visto de estudante não poderão permanecer por mais de quatro anos em território norte-americano.

As estadias de jornalistas estrangeiros serão limitadas a 240 dias, cerca de oito meses, embora seja possível solicitar prorrogações por períodos iguais.

Os jornalistas chineses estarão sujeitos a regras particularmente restritivas, com vistos de duração máxima de 90 dias.

Até o momento, os Estados Unidos concediam vistos válidos por toda a duração do programa de estudos aos estudantes e vistos de até cinco anos para jornalistas.

Mudanças na política migratória

A mudança, que entrará em vigor 60 dias após sua publicação no Registro Federal, prevista para esta sexta-feira (17), afetará jornalistas credenciados de centenas de veículos de comunicação estrangeiros nos Estados Unidos.

O Partido Republicano de Donald Trump — que prometeu acabar com a imigração irregular e limitar a imigração legal — possui maioria no Congresso.

Desde o retorno ao poder, o republicano promoveu deportações em massa de imigrantes em situação irregular e impôs uma série de restrições à entrada legal de cidadãos estrangeiros.

Além disso, o presidente ataca regularmente jornalistas e a cobertura de determinados veículos de comunicação, que acusa de divulgar notícias falsas.

A organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras (RSF) advertiu que a medida constitui uma "violação direta" da liberdade de expressão e de imprensa e alertou que ela poderá "tornar extremamente difícil, quando não impossível, o funcionamento dos meios de comunicação internacionais em território americano".

A medida já havia sido proposta pelo governo no ano passado, dando início a uma fase de consultas públicas.

Para justificar a decisão, o Departamento de Segurança Interna, responsável pela gestão dos fluxos migratórios, apontou para um "aumento significativo" nos últimos anos do número de estudantes e jornalistas beneficiados por esses vistos.

O departamento ainda acrescentou que o aumento representa um "desafio para a capacidade do departamento de supervisionar e monitorar esses não imigrantes durante sua permanência nos Estados Unidos".

Em 2024, o departamento registrou mais de 1,8 milhão de entradas com visto de estudante, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.