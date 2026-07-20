EUA oferece benefícios tarifários para impulsionar produção de alumínio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (20) um decreto que permitirá reduzir as tarifas sobre o alumínio para empresas que se comprometerem a fortalecer a produção desse metal no país.

A tarifa americana sobre as importações de alumínio é, em geral, de 50%, mas, de acordo com a nova regulamentação, as empresas poderão se beneficiar de uma sobretaxa reduzida à metade.

O decreto de Trump determina que o secretário de Comércio estabeleça um programa de incentivos para empresas que "invistam na construção, ampliação ou modernização de fundições de alumínio" nos Estados Unidos, informou a Casa Branca.

O programa exige que as empresas apresentem planos de negócios detalhando seus projetos de investimento.

Uma vez aprovados, os participantes poderão importar uma quantidade determinada de alumínio primário pagando uma tarifa equivalente à metade da alíquota vigente, de acordo com a nota informativa divulgada pelo governo americano.

A Casa Branca destacou que o alumínio é um insumo estratégico para a produção de sistemas militares dos Estados Unidos, incluindo veículos blindados, navios de guerra e mísseis.

Em seu segundo mandato, iniciado no ano passado, Trump tem promovido uma ampla política tarifária sobre produtos provenientes dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Embora muitas dessas tarifas tenham sido anuladas pela Suprema Corte em fevereiro, as tarifas setoriais aplicadas a indústrias como as do aço, do alumínio e do setor automobilístico permanecem em vigor.

Nos últimos meses, o presidente também introduziu ajustes na política tarifária sobre os metais, enquanto as empresas enfrentam exigências rigorosas para cumprir a regulamentação.