EUA negam informações do Irã sobre trânsito em Ormuz e ataques aéreos

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, em inglês) afirmou nesta quinta-feira, 30, que a mídia estatal iraniana "continuou divulgando alegações falsas" do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) relacionadas ao trânsito no Estreito de Ormuz e com ataque aéreos. Em uma publicação no X, comando apontou que a IRGC afirma que as rotas livres e abertas pelo estreito são perigosas para embarcações comerciais, enquanto o Centcom alega que os perigos imediatos para as embarcações comerciais e suas tripulações civis são as ameaças verbais e as tentativas de ataque da IRGC.

"A IRGC afirma que três caças furtivos F-35 dos EUA e outras três aeronaves foram destruídos durante um recente ataque iraniano a uma base aérea americana", aponta. "Nenhuma aeronave dos EUA foi destruída ou danificada nas recentes tentativas de ataque iranianas. Todos os mísseis e drones foram interceptados ou não alcançaram as áreas visadas", segundo o Centcom.