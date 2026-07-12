EUA lança novos ataques contra o Irã (Centcom)

O Exército dos EUA anunciou neste sábado que lançou novos ataques contra o Irã, após Teerã atingir um navio no Estreito de Ormuz.

Esta foi a terceira rodada de ataques contra o Irã nesta semana, destacou o Comando Central dos Estados Unidos, "depois que forças da Guarda Revolucionária atacaram abertamente o M/V GFS Galaxy, navio porta-contêiner com bandeira do Chipre, que transitava pelo Estreito de Ormuz".

"Os Estados Unidos impõem um custo elevado ao continuar reduzindo a capacidade do Irã de atacar marinheiros civis e navios comerciais que transitam livremente pelo Estreito", acrescentou o Centcom, segundo o qual os ataques estavam sendo realizados por ordem do presidente Donald Trump.