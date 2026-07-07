EUA, Japão e Coreia do Sul assinam memorando de cooperação para energia nuclear civil

Os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul assinaram hoje um memorando de cooperação para acelerar a implantação de pequenos reatores modulares em outros países, com foco inicial no Indo-Pacífico, à margem da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Ancara.

"O memorando delineia oportunidades para nossos três países, que possuem vantagens complementares no campo nuclear civil, incentivarem a cooperação mutuamente benéfica entre suas respectivas indústrias nucleares", diz o Departamento de Estado americano, em nota.

A iniciativa pretende posicionar empresas americanas, japonesas e coreanas para oferecer aos parceiros na região alternativas mais competitivas e atender suas crescentes demandas energéticas, mantendo os mais altos padrões de segurança e não proliferação nuclear.

Assim, os EUA investirão US$ 10 milhões em novos financiamentos para o "Programa de Infraestrutura Fundamental para o Uso Responsável da Tecnologia de Pequenos Reatores Modulares", visando fornecer suporte técnico a países na região Indo-Pacífico.