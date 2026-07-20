Trump alega "tratamento discriminatório" e impõe tarifas adicionais de 50% a produtos do Canadá

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (20) decretos para impor novas tarifas de 50% sobre alguns produtos canadenses, alegando "tratamento discriminatório" nas áreas de álcool, automóveis e produtos lácteos.

Segundo a Casa Branca, a taxa entrará em vigor em 30 dias. Importações consideradas estratégicas para os norte-americanos, como energia, potássio, pescado, minerais críticos e produtos já sujeitos a tarifas setoriais específicas, ficarão de fora da medida.

Trump recorreu a uma disposição legal pouco conhecida para impor as tarifas: a Seção 338 da Lei Tarifária de 1930, que permite às autoridades agir contra países acusados de aplicar práticas comerciais discriminatórias.

Embora Trump tenha imposto tarifas abrangentes aos parceiros comerciais dos Estados Unidos desde que assumiu a Presidência, elas foram acompanhadas de isenções de grande alcance para os bens que entram no país sob o acordo de livre-comércio.