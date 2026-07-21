EUA: Hegseth pede ao Senado mais US$ 67 bi para guerra ao Irã; conflito já custou US$ 37,5 bi

O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, pediu nesta terça-feira, 21, que o Senado americano aprove um suplemento de US$ 67 bilhões para o departamento no ano fiscal de 2026.

Em testemunho no Senado, Hegseth ressaltou que o valor suplementar não substitui o orçamento de US$ 1,5 trilhão. "O Pentágono precisa de fundos urgentemente", enfatizou ele sobre a guerra contra o Irã. O secretário ainda solicitou US$ 2 bilhões para equipamentos perdidos ou danificados em combate e US$ 1,5 bilhão para déficits críticos de combustível para missões.

Segundo ele, até o momento, a guerra contra o Irã custou US$ 37,5 bilhões aos cofres americanos.

Alguns manifestantes interromperam as observações iniciais de Hegseth e foram removidos pela Polícia do Capitólio. O secretário fez uma pausa quatro vezes para que os manifestantes fossem retirados da sala.

A Câmara recentemente aprovou uma resolução de poderes de guerra limitando a capacidade de Donald Trump de conduzir as ofensivas conta o Irã, com alguns republicanos se juntando aos democratas para aprovar a medida, mas nenhuma resolução foi aprovada por ambas as câmaras para ser enviada à mesa do presidente.