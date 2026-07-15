EUA exigirá exames de testosterona para militares com mais de 30 anos

O secretário da Defesa dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (15), que o pessoal militar de 30 anos ou mais será submetido a exames de deficiência de testosterona como parte de seus check-ups anuais.

"Está cientificamente bem estabelecido que, à medida que envelhecemos, os níveis de testosterona caem de forma natural", disse Pete Hegseth em um vídeo publicado em sua conta no X, acompanhado do texto "o Departamento de Guerra de Alta T".

"Não se trata de uma melhora artificial; é sobre restaurar e otimizar as capacidades naturais, proteger a longevidade, e assegurar que têm a base biológica necessária para sustentar a batalha", disse.

Os próprios militares vão decidir se recebem o tratamento recomendado, acrescentou. Ele também informou que os menores de 30 anos poderão ser examinados se quiserem.

O chefe do Pentágono usou termos de gênero neutro em inglês, como "warfighters" (combatentes), e não especificou se o exame e a opção de tratamento serão estendidos às mulheres, cujos níveis de testosterona também diminuem com a idade.

Ao ser consultado a respeito, o Pentágono declarou que "não temos nada a acrescentar além do vídeo do secretário".