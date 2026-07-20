EUA endurece requisitos para importar minerais críticos da China destinados à defesa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (20) um decreto que endurece os requisitos para que fornecedores do setor de defesa obtenham isenções para adquirir minerais críticos e outros materiais provenientes da China e de determinados fornecedores estrangeiros.

A partir de janeiro de 2027, as empresas que solicitarem isenções para comprar materiais sensíveis de "nações estrangeiras não aliadas" terão de demonstrar que realizaram uma busca exaustiva por materiais que atendam às normas exigidas ou comprovar que não havia nenhum disponível, de acordo com o decreto.

Essas nações incluem, em geral, China, Coreia do Norte, Rússia e Irã.

A China é a principal produtora e refinadora mundial de terras raras, minerais essenciais para a fabricação de produtos de alta tecnologia, desde veículos elétricos até sistemas de guiagem de mísseis.

Os fornecedores do setor de defesa deverão detalhar as medidas que adotarão para eliminar esses materiais sensíveis que não atendem aos requisitos das cadeias de suprimento da defesa e estabelecer um cronograma para concluir esse processo, explicou Peter Navarro, assessor comercial da Casa Branca, durante uma entrevista coletiva por telefone com jornalistas.

Atualmente, as cadeias de suprimento da defesa podem adquirir determinados ímãs de terras raras provenientes de países como a China por meio de um regime de isenção.

O decreto assinado nesta segunda-feira também determina que o secretário de Defesa exija de fornecedores e subcontratados a identificação e a documentação das cadeias de suprimento que tenham implicações para a segurança nacional.

A norma estabelece que as diretrizes para a implementação desses requisitos deverão estar prontas no prazo de seis meses.