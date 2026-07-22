EUA e Serviços Católicos enviam voo humanitário a Cuba sob compromisso de ajuda de US$ 100 mi

Um avião com destino a Cuba, transportando alimentos e kits de higiene, partiu de Miami nesta terça-feira , 21, como parte dos esforços dos Estados Unidos para prestar assistência direta aos moradores da ilha, ao mesmo tempo em que continuam a pressionar o governo cubano.

"O envio é o primeiro voo de ajuda humanitária no âmbito do compromisso do secretário Marco Rubio de US$ 100 milhões em assistência humanitária ao povo cubano", diz trecho da nota do Departamento de Estado dos EUA.

Segundo a pasta, o voo com 700 pacotes para famílias cubanas tem o objetivo de contornar o governo cubano, com os itens sendo distribuídos diretamente ao povo cubano por grupos católicos em Cuba.

O carregamento desta terça-feira é a primeira parcela, de US$ 60 milhões, de um total de US$ 100 milhões que os EUA ofereceram a Cuba algum tempo atrás. Ele ocorre após meses de intensificação da pressão dos EUA sobre o governo cubano e instituições ligadas ao Estado, com foco principalmente na imposição de sanções significativas contra o aparato militar e de inteligência do país.

O secretário de Estado, Marco Rubio, filho de imigrantes cubanos, tem se envolvido pessoalmente na pressão para que Cuba faça mudanças em seu sistema socialista, enquanto o presidente Donald Trump já sugeriu em várias ocasiões que os EUA poderiam adotar ação militar para derrubar o governo comunista da ilha.