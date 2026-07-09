EUA realizam ataque a 90 alvos militares no Irã em dois dias

Donald Trump afirma que considera a trégua com o Irã encerrada. FILIP SINGER / POOL / AFP

Estados Unidos e Irã anunciaram novos ataques nesta quinta-feira (9), pelo segundo dia consecutivo, em sua disputa para definir quem estabelecerá as condições de navegação no Estreito de Ormuz. A via marítima, uma área vital para o transporte do petróleo e do gás natural liquefeito consumidos no planeta, é um foco de tensão recorrente no conflito.

Um comunicado militar afirma que 90 alvos militares iranianos foram atingidos em ataques contra os sistemas de defesa aérea, depósitos de mísseis e drones.

As forças de Teerã atacaram pelo menos três navios nos últimos dias, o que provocou os bombardeios americanos de terça (7) e quarta-feira (8). Oito militares iranianos morreram nestes ataques.

O principal negociador do país do Oriente Médio, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta quinta-feira que Ormuz só será plenamente aberto sob "disposições iranianas". O governo dos Estados Unidos defende a liberdade de navegação, sem a cobrança de pedágios ou tarifas para atravessar Ormuz.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que considerava a trégua encerrada após a primeira troca de ataques na quarta-feira. Horas depois, ele abriu a possibilidade de prosseguir com o diálogo.

Segundo as forças americanas, os últimos bombardeios contra o Irã tinham como alvo a capacidade do país de "ameaçar a livre navegação no Estreito de Ormuz", depois dos recentes ataques contra navios comerciais na via. A ofensiva americana nos últimos dois dias deixou 14 mortos e 78 feridos, informou o Ministério da Saúde do Irã.

Bases americanas atacadas

A Guarda Revolucionária iraniana, o exército ideológico do país, anunciou que atingiu bases americanas no Bahrein e no Kuwait nesta quinta-feira, em resposta às ações das forças de Washington. O Exército oficial do país também reivindicou ataques contra alvos no Kuwait, Catar e Bahrein, três monarquias do Golfo aliadas dos Estados Unidos.

"Os ataques do Exército da República Islâmica do Irã contra bases americanas na região atingiram um sistema Patriot de interceptação de mísseis no Kuwait, um sistema de alerta antecipado no Catar e tanques de combustível no Bahrein, com um grande número e variedade de drones militares", afirmou a imprensa estatal.

A mídia iraniana também informou que os bombardeios americanos atingiram uma ponte ferroviária no nordeste do país. Segundo a televisão pública, os ataques forçaram a suspensão do serviço ferroviário entre Teerã e Mashhad, cidade em que está previsto para esta quinta-feira o enterro do ex-líder supremo Ali Khamenei, assassinado no primeiro dia da ofensiva israelense-americana, em 28 de fevereiro.