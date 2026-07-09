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Conflito reaceso

EUA realizam ataque a 90 alvos militares no Irã em dois dias

Ação é uma resposta à ofensiva que atingiu ao menos três navios em Ormuz

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AFP

Equipes da AFP em Teerã, Washington, Dubai e Ancara

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