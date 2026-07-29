EUA e Arábia Saudita realizam ataques no Iraque após onda de drones atribuída ao Irã

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou na noite desta terça-feira (28) que realizou ataques de precisão no Iraque, tendo como alvo grupos apoiados pelo Irã que planejavam ataques contra forças americanas e instalações petrolíferas da Arábia Saudita.

Em postagem na rede X, o Centcom afirma que caças dos EUA e da Arábia Saudita atingiram múltiplos pontos de logística e depósitos de armas usados por esses grupos no leste do Iraque. A operação foi descrita como uma resposta a mais de 30 ataques com drones, supostamente direcionados pelo Irã, registrados nas últimas 72 horas.

O Ministério da Defesa saudita informou que os ataques, , em coordenação com os Estados Unidos, tiveram como alvo, no Iraque, grupos apoiados pelo Irã. Segundo a pasta, não há desejo de elevar as tensões do conflito, porém o país irá responder a qualquer ameaça.

Uma fonte de segurança disse à Al Jazeera que houve uma explosão na sede das Forças de Mobilização Popular (PMF, na sigla em inglês) na província de Basra, no sul do país. As PMF, também conhecidas como Hashd al-Shaabi, são uma coalizão de grupos armados, muitos dos quais alinhados ao Irã.