EUA dizem ter atingido submarino e unidade de manutenção de navios do Irã, em ataque com drones

O Comando Central das Forças Armadas dos EUA (Centcom, em inglês) afirmou ter atingido um submarino e uma unidade de manutenção de navios do Irã, em sua primeira operação de combate militar empregando drones marítimos, segundo comunicado publicado nesta segunda-feira, 13, no X.

"Três embarcações de superfície não tripuladas Corsair atingiram o porto na Base Naval de Bandar Abbas", afirmou o Centcom, acrescentando que no domingo foram utilizados "múltiplos drones de superfície de ataque unidirecional".

O comando militar americano reiterou que os ataques de domingo "degradaram a capacidade do Irã de continuar atacando navios comerciais", retórica enfatizada desde que a ofensiva americana contra Teerã foi retomada na semana passada.

Segundo a Axios, os planos dos EUA de bloquearem portos iranianos ainda não entraram em vigor por exigências legais, que demandam um aviso com 24 horas de antecedência para donos de embarcações, e o Centcom deve ser o responsável por informar o momento específico de restauração do bloqueio.