EUA destroem torre de vigilância iraniana para Estreito de Ormuz e Irã sinaliza retaliação

As forças dos EUA destruíram na quinta-feira, 16, a torre de vigilância do Porto de Chah Bahar Shahid Kalantari, parte de uma rede de vigilância marítima ao longo da costa iraniana do Golfo de Omã, usada por décadas pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) para rastrear e alvejar navios comerciais que transitam pelo Estreito de Ormuz, informou nesta sexta-feira, 17, o Comando Central dos EUA (Centcom).

"A destruição da torre degrada diretamente a capacidade da IRGC de coordenar ataques contra tripulações civis inocentes", escreveu a conta oficial do Centcom no X. O ataque protege a liberdade de navegação em águas regionais para todos os navios, exceto aqueles que tentam violar o bloqueio naval em curso dos EUA contra o Irã, acrescentou o órgão.