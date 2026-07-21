EUA condena anúncio do presidente da Nicarágua de que eliminará eleições

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, condenou nesta terça-feira (21) as declarações do presidente nicaraguense, Daniel Ortega, que descartou qualquer possibilidade de eleições em seu país que permitissem à oposição exilada chegar ao poder.

"A declaração de Daniel Ortega de que, sob a ditadura de sua família, a Nicarágua jamais realizará eleições novamente, demonstra sua verdadeira natureza autoritária", disse Rubio em um comunicado, no qual pediu à comunidade internacional que "una forças" para mostrar à "ditadura que ela não pode continuar fingindo que nada está acontecendo".