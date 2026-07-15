EUA concluem nova rodada de ataques ao Irã

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou ter concluído mais uma rodada de ataques contra o Irã nesta terça-feira, 14. Dezenas de alvos militares próximos ao Estreito de Ormuz e em áreas costeiras foram atingidos, segundo o órgão. As forças americanas reiteraram que o objetivo das ofensivas é reduzir a capacidade de Teerã de ameaçar o transporte marítimo comercial e as tripulações civis.

Em nota publicada no final da noite de terça, o Centcom afirmou que caças, drones e embarcações navais americanas lançaram munições de precisão contra instalações iranianas de mísseis e drones, capacidades navais e sistemas de defesa costeira durante a ofensiva, que durou sete horas.