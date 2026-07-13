EUA concluem nova onda de ataque contra o Irã e dizem que Teerã não controla Ormuz

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou no fim da noite deste domingo (12) que as forças americanas concluíram uma nova onda de ataques contra o Irã. A ofensiva atingiu dezenas de alvos e teve como objetivo reduzir a capacidade iraniana de atacar embarcações no Estreito de Ormuz.

O Centcom afirmou que o Estreito de Ormuz é um "corredor marítimo vital" para o comércio global e que o Irã não o controla. "As forças do Centcom atacaram sistemas iranianos de defesa aérea militar, instalações de radar costeiro, capacidades de mísseis e drones, além de pequenas embarcações, utilizando caças, navios da Marinha, drones aéreos de ataque unidirecional e - pela primeira vez - drones marítimos de ataque unidirecional", diz a nota publicada pelo comando americano.