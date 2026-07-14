EUA concluem nova ofensiva contra o Irã, que volta a atacar o Kuwait e o Bahrein

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou ter concluído mais uma onda de ataques contra o Irã na noite desta segunda-feira, 13. A missão, que durou cinco horas, atingiu alvos militares em todo o território iraniano e teve o objetivo de reduzir a capacidade de Teerã de atacar embarcações no Estreito de Ormuz, segundo o órgão que chefia os militares americanos.

"As forças do Centcom empregaram munições de precisão contra sistemas de defesa costeira, instalações de mísseis e drones, e capacidades marítimas do Irã", afirmou o Centcom, em nota. "Mais de 50.000 militares dos EUA estão atualmente mobilizados no Oriente Médio. As forças americanas permanecem vigilantes, letais e prontas para a ação."

As regiões de Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa e Bandar Abbas foram alvo da ofensiva, segundo o Centcom.

Paralelamente, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou, em mensagens via Telegram, que lançou ataques contra a base de Arik, no Kuwait, e ao menos outras três instalações americanas no Bahrein, o que fez com que as sirenes de alerta do país fossem acionadas.