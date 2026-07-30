EUA concluem 'intensa onda de ataque' de retaliação contra o Irã

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou no fim da noite desta quarta-feira (29) que as forças americanas concluíram com êxito uma "intensa onda de ataques" contra o Irã, em resposta à ofensiva iraniana da véspera.

As forças dos Estados Unidos atingiram dezenas de alvos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), incluindo centros de comando militar, instalações de mísseis e drones, locais de vigilância e defesa costeira e capacidades marítimas, disse o Centcom, em comunicado.