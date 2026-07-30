EUA concluem 'intensa onda de ataque' de retaliação contra o Irã

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou no fim da noite desta quarta-feira (29) que as forças americanas concluíram com êxito uma "intensa onda de ataques" contra o Irã, em resposta à ofensiva iraniana da véspera.
As forças dos Estados Unidos atingiram dezenas de alvos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), incluindo centros de comando militar, instalações de mísseis e drones, locais de vigilância e defesa costeira e capacidades marítimas, disse o Centcom, em comunicado.
"Os ataques visavam reduzir ainda mais as ameaças representadas pelo Irã e seus grupos aliados às forças americanas, ao transporte marítimo comercial e aos países vizinhos do Golfo", acrescenta a nota. "Mais de 50.000 militares dos Estados Unidos estão atualmente mobilizados no Oriente Médio e permanecem em estado de alta vigilância, foco, letalidade e prontidão."