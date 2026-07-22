EUA chegam a acordo de cooperação nuclear com Arábia Saudita

Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (22) que chegaram a um acordo de cooperação nuclear para fins civis. SAUL LOEB / AFP

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (22), que chegaram a um acordo de cooperação nuclear com a Arábia Saudita.

O tratado, que cria uma base legal para cooperação nuclear entre os países por 30 anos, deve ser assinado nesta quarta na Casa Branca.

"Esses dois acordos estabelecem, em conjunto, a base jurídica para uma parceria de várias décadas e de bilhões de dólares, que impulsionará diversos objetivos econômicos e estratégicos prioritários, incluindo a não proliferação nuclear", afirmou o Departamento de Energia dos Estados Unidos em um comunicado.

O acordo abre caminho para que o país norte-americano colabore com o desenvolvimento da infraestrutura nuclear saudita, permitindo a construção de uma instalação de enriquecimento de urânio no país. As informações são do g1.

A aprovação da proposta, porém, ainda depende da análise do Congresso dos EUA.

Troca de interesses

O tratado surge devido ao interesse dos dois países. Para o governo saudita, a ideia é utilizar a energia nuclear como diversificação da matriz energética do país, reduzindo as emissões de carbono, economizando petróleo e gás.

Já para Washington, o acordo trará vantagens estratégicas e econômicas, tornando os Estados Unidos o principal parceiro do programa nuclear saudita, reduzindo o espaço de concorrentes como China, Rússia, França e Coreia do Sul, segundo o g1.

Preocupações com o acordo

O anúncio ocorre em um momento de tensão com o acirramento da guerra entre os Estados Unidos e Irã. Devido às circunstâncias, alguns parlamentares dos Estados Unidos e autoridades internacionais demonstraram resistência à proposta, em razão dos riscos de uma possível corrida nuclear no Oriente Médio.

Segundo especialistas, apesar das aplicações civis, o enriquecimento de urânio pode ser usado para uso militar, produzindo material destinado a armas nucleares.

Relação com o irã