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EUA celebram 250 anos com promessa de comício de Trump e maior show de fogos do mundo: "Posso fazer qualquer coisa"

Presidente, que completou 80 anos, mantém sua agenda em meio a altas temperaturas no leste do país, onde cerca de 160 milhões de pessoas estão sob alertas de clima extremo

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AFP

Beiyi SEOW com as equipes da AFP nos Estados Unidos

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