EUA aplicam sanções contra Rússia e Irã para reduzir rede de armamentos do IRGC

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou quatro indivíduos e três empresas acusados de apoiar a rede internacional de armamento do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, em inglês), segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 15, pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, em inglês). Entre eles, estão entidades da Rússia e do Irã.

O Ofac afirma que as sanções abordam entidades responsáveis por facilitar o uso pelo Irã de firmas de transporte e aviação estrangeira, condutores financeiros, coordenadores de viagens e esforços de para sustentar a produção e proliferação de armas do Irã, o que "ameaça americanos e aliados dos EUA no mundo".