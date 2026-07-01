EUA aplicam sanções a empresas e cidadãos brasileiros sob acusação de ligação com o PCC

Esta é a primeira vez que sanções são divulgadas contra alvos que tenham relação com o PCC. Mandel NGAN / AFP

Duas pessoas e três empresas brasileiras suspeitas de terem ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) sofreram sanções por parte do governo dos Estados Unidos nesta quarta-feira (1º). Uma empresa de Portugal também foi incluída nas penalidades.

Os cidadãos são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Já as empresas são Victory Trading Intermediação De Negócios Cobranças E Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções De Pagamentos Ltda e Wave Construções Inteligentes Ltda. A empresa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, de Shimada, com sede em Portugal, também foi sancionada.

De acordo com o g1, o governo americano aponta que os envolvidos teriam ligação com a rede de lavagem de dinheiro da facção criminosa. No caso de Shimada, ele é apontado como o elo-chave entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais.

Além disso, os Estados Unidos acusam o empresário de lavar mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos gerados em várias cidades do país, utilizando criptomoedas para transferir valores de volta ao Brasil em nome do PCC. Stella é parente de Shimada e teria atuado como intermediária dele em grandes transações financeiras.

Shimada já havia sido denunciado pelo Ministério Público de São Paulo no ano passado por lavagem de dinheiro envolvendo a casa de apostas VaideBet, ex-patrocinadora do Corinthians.

Conforme um comunicado divulgado pelo governo americano, outros seis suspeitos de integrarem a rede de lavagem de dinheiro já haviam sido presos em janeiro na Flórida.