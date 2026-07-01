Mundo

Combate ao crime
Notícia

EUA aplicam sanções a empresas e cidadãos brasileiros sob acusação de ligação com o PCC

Governo Trump acusa envolvidos de participar de esquema criminoso em favor da facção, classificada como organização terrorista

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS