EUA anunciam retomada de ataques ao Irã, enquanto Teerã retalia no Kuwait e Catar

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou que retomou no início da noite desta sexta-feira, 17, uma rodada de ataques contra o Irã, pelo sétimo dia consecutivo. Segundo o comunicado, os ataques têm como objetivo continuar degradando as capacidades militares iranianas.

A agência iraniana ISNA informou que a área ao redor de Sirik, no sul do Irã, foi atingida por um ataque das Forças Armadas dos Estados Unidos. Já a Tasnim afirmou que o vice-governador iraniano em Bushehr acusou os americanos de atacarem um petroleiro iraniano atracado na Ilha de Kharg.

Pelo lado iraniano, a agência Tasnim também afirma que forças do Irã atacaram uma embarcação com bandeira da Tailândia que tentava atravessar o Estreito de Ormuz.

O Exército do Kuwait informou que um incêndio começou e houve danos às unidades de geração de energia em uma estação de eletricidade e dessalinização de água. Segundo os militares, os ataques iranianos tiveram como alvo várias instalações e acampamentos militares com drones.