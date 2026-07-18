Mundo

Oriente Médio

EUA anunciam novos ataques contra o Irã para retaliar morte de militares na Jordânia

Ofensiva teve início às 19h de sábado (18), pelo horário de Brasília, e também busca minar a capacidade de Teerã ameaçar o transporte marítimo no Estreito de Ormuz

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Estadão Conteúdo

Luísa Laval

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS