EUA anunciam fim de nova onda de ataques ao Irã, que mirou 90 alvos militares

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou nesta quinta-feira, 9, ter concluído a nova ofensiva contra o Irã, iniciada na quarta-feira, 8. A operação militar teve como objetivo declarado reduzir a capacidade iraniana de atacar navios no Estreito de Ormuz.

Em comunicado, as forças americanas disseram que aproximadamente 90 alvos militares foram atingidos, incluindo sistemas de defesa aérea, recursos de vigilância costeira, locais de armazenamento de mísseis e drones, capacidades navais e infraestrutura logística militar na costa do Irã.