EUA anunciam novos ataques contra o Irã, após ofensiva de Teerã no Estreito de Ormuz

O Exército dos Estados Unidos anunciou, neste domingo (12), que lançou uma nova série de ataques contra o Irã. O objetivo da ofensiva americana é impedir que Teerã atinja embarcações no Estreito de Ormuz.
Os ataques foram retomados durante a noite de domingo, no horário de Brasília, segundo mensagem publicada na rede social X pelo Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Os americanos acusam o Irã de atacar navios comerciais e civis em Ormuz.
"As forças do Comando Central dos EUA começaram a lançar mais ataques contra o Irã para continuar degradando sua capacidade de atacar marinheiros civis e navios comerciais que transitam livremente pelo Estreito de Ormuz. O comandante em chefe determinou os ataques para responsabilizar as forças iranianas", diz o comunicado.
Irã reage
Teerã condenou os ataques americanos e criticou Washington por ter "deixado sem efeito todos os esforços dos últimos meses" para restaurar a paz na região.
O Irã também acusou os Estados Unidos de terem "violado abertamente quase todos os termos" do protocolo de acordo concluído em junho, e de provocar "o retorno da insegurança" ao Estreito de Ormuz, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.
Mais cedo, ainda no domingo, o Irã lançou mísseis e drones contra países vizinhos do Golfo Pérsico e anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz. Horas depois, o exército dos Estados Unidos reiterou que havia circulação de navios no local.
Reflexos na economia
Já segunda-feira (13) em parte do mundo, os preços do petróleo abriram em forte alta no mercado.
O barril do Brent para entrega em setembro subia 3,75%, aos US$ 78,86, antes da abertura dos mercados asiáticos. Já o do WTI para agosto estava em alta de 3,65%, aos US$ 74,02.