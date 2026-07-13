EUA anunciam novos ataques contra o Irã, após ofensiva de Teerã no Estreito de Ormuz

Navios de carga circulam pelo Estreito de Ormuz. - / AFPTV

O Exército dos Estados Unidos anunciou, neste domingo (12), que lançou uma nova série de ataques contra o Irã. O objetivo da ofensiva americana é impedir que Teerã atinja embarcações no Estreito de Ormuz.

Os ataques foram retomados durante a noite de domingo, no horário de Brasília, segundo mensagem publicada na rede social X pelo Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Os americanos acusam o Irã de atacar navios comerciais e civis em Ormuz.

"As forças do Comando Central dos EUA começaram a lançar mais ataques contra o Irã para continuar degradando sua capacidade de atacar marinheiros civis e navios comerciais que transitam livremente pelo Estreito de Ormuz. O comandante em chefe determinou os ataques para responsabilizar as forças iranianas", diz o comunicado.

Irã reage

Teerã condenou os ataques americanos e criticou Washington por ter "deixado sem efeito todos os esforços dos últimos meses" para restaurar a paz na região.

O Irã também acusou os Estados Unidos de terem "violado abertamente quase todos os termos" do protocolo de acordo concluído em junho, e de provocar "o retorno da insegurança" ao Estreito de Ormuz, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

Mais cedo, ainda no domingo, o Irã lançou mísseis e drones contra países vizinhos do Golfo Pérsico e anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz. Horas depois, o exército dos Estados Unidos reiterou que havia circulação de navios no local.

Reflexos na economia

Já segunda-feira (13) em parte do mundo, os preços do petróleo abriram em forte alta no mercado.