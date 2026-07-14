EUA ampliam sanções contra alvos ligados ao Irã após retomada de ataques

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ampliou nesta terça-feira, 14, as sanções contra mais de 50 indivíduos, empresas e embarcações acusados de facilitar o comércio e a exportação do petróleo do Irã.

Em comunicado, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, em inglês) afirmou que as novas sanções buscam atingir a rede de navegação ilícita e de evasão de sanções de Mohammad Hossein Shamkhani, apontada pelo Tesouro americano como uma "força importante" por trás das exportações de petróleo iraniano, tendo se expandido para um esquema global de transporte marítimo e comércio de commodities.

"O regime iraniano sobrevive por meio da fraude, e a rede de Shamkhani é um de seus motores mais lucrativos. O Tesouro está desmantelando a infraestrutura financeira que permite ao regime continuar ameaçando a segurança nacional dos EUA e o transporte marítimo global", afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Dentre os alvos sancionados estão cidadãos iranianos apontados pelo governo dos EUA como fornecedores de serviços de câmbio à Shamkhani, além de outros indivíduos russos, italianos, indianos, britânicos e dinamarqueses que atuaram na gerência de empresas ligadas à rede.

Empresas de transporte marítimo e suas embarcações, apontadas como essenciais para o transporte de cargas lícitas e ilícitas entre o Irã e outros países, incluindo remessas destinadas aos Houthis, no Iêmen, também foram alvos das sanções.