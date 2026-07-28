EUA acelera trâmites para resolver pedidos de asilo

O governo dos Estados Unidos instituiu, nesta terça-feira (28), uma regra para acelerar os processos de pedidos de asilo, o que pode provocar a deportação de centenas de milhares de solicitantes.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) explicou que o objetivo da medida é reduzir o grande atraso na análise dos pedidos de refúgio no país.

Pela nova regra, os pedidos serão analisados diretamente pelos juízes de imigração, que são vinculados ao Departamento de Justiça, sem a realização prévia de uma entrevista com um funcionário dos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS).

Esse funcionário normalmente é o primeiro contato oficial que um imigrante que busca refúgio nos Estados Unidos tem com as autoridades.

O sistema atual "basicamente permite que um estrangeiro tenha uma segunda oportunidade de obter asilo", declarou o DHS.

"Esta norma reduzirá o tempo total que os oficiais de asilo e os juízes de imigração levam para decidir sobre os pedidos de asilo", afirmou o departamento.

Segundo o DHS, até 444.724 casos - ou seja, 31% dos 1,43 milhão de pedidos de asilo acumulados - poderão ser afetados.

"Durante tempo demais, o sistema de asilo foi explorado para fins de adiamento e obtenção de autorização de trabalho, e não para reivindicações legítimas de proteção", afirmou o diretor do USCIS, Joseph Edlow, em comunicado.

"O sistema de asilo dos Estados Unidos existe para proteger pessoas que realmente temem ser perseguidas", disse Edlow.

"Esta norma ajudará a garantir que os recursos sejam destinados à rápida resolução desses pedidos, em vez de serem usados por quem busca utilizar o sistema como uma brecha legal", acrescentou.

O consultor jurídico-geral do DHS, James Percival, afirmou que a nova norma "melhorará a eficiência e cumprirá" a promessa do presidente republicano Donald Trump de adotar medidas rigorosas contra a imigração ilegal.

Trump fez campanha para chegar à Casa Branca prometendo expulsar milhões de imigrantes em situação irregular e, desde que voltou ao poder no ano passado, adotou uma série de medidas destinadas a acelerar as deportações e reduzir as travessias na fronteira.