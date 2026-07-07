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Conflito no Oriente Médio
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Estados Unidos bombardeiam Irã após ataque a navios no Estreito de Ormuz 

Ofensiva norte-americana é realizada após três embarcações serem atingidas na região

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Zero Hora

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AFP

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