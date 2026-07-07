Estados Unidos bombardeiam Irã após ataque a navios no Estreito de Ormuz 

Estreito de Ormuz é rota crucial de petroleiros. AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / AFP/ISNA

Os Estados Unidos bombardearam o Irã nesta terça-feira (7), conforme o Comando Central das Forças Armadas americanas (Centcom). O ataque norte-americano seria uma resposta a bombardeios iranianos contra três navios comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz, também nesta terça.

Diversas explosões teriam sido registradas na cidade de Sirik, próxima ao Estreito de Ormuz, segundo a TV estatal iraniana. O comando militar dos EUA afirmou em comunicado na rede social X que o Irã demonstrou "uma agressão injustificada, perigosa e que representa uma clara violação do cessar-fogo" (veja abaixo). As informações são do g1.

Ataque a três navios

Mais cedo, três navios foram atingidos por projéteis nas águas do Estreito de Ormuz, segundo a agência britânica de segurança máxima UKMTO. O Catar denunciou um ataque do Irã contra uma de suas embarcações, o metaneiro Al Rekayyat.

Conforme a UKMTO, a primeira embarcação foi atingida por um projétil, cuja origem não foi identificada, que a atingiu pelo lado de bombordo, ao largo da costa de Omã, causando um incêndio.

— Consideramos o Irã plenamente responsável, do ponto de vista legal, por esse ataque e por qualquer dano ou repercussão decorrente dele — declarou o ministro das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari.

A agência britânica ainda informou que dois petroleiros foram atingidos na área.

Nos três casos, a agência informou que não houve feridos nem danos ambientais. Os incidentes ocorreram apesar do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã na guerra no Oriente Médio.

Resposta norte-americana

Após os ataques no Estreito de Ormuz, os Estados Unidos revogaram nesta terça-feira uma licença que permitia ao Irã vender seu petróleo no exterior até o dia 21 de agosto. O acordo de cessar-fogo entre os países, o Memorando de Islamabad, previa a suspensão das restrições.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã, por sua vez, condenou a decisão de Washington, argumentou que a ação viola o acordo de paz e prometeu adotar "todas as medidas necessárias" para assegurar seus interesses e a segurança do país.

Veja o comunicado do Centcom