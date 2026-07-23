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Estados Unidos anunciam sobretaxa de 12,5% para produtos brasileiros

Taxas atingem produtos de 60 países. O país norte-americano alega que o Brasil falha em combater práticas de trabalho forçado nos setores produtivos

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