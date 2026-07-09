Espero que escalada no Oriente Médio seja temporária, diz presidente do Eurogrupo

O presidente do Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, disse nesta quinta-feira, 9, que espera que a escalada de ataques no Oriente Médio seja temporária e que os Estados Unidos e o Irã possam voltar para os rumos das negociações.

Em coletiva de imprensa do Eurogrupo, Pierrakakis ressaltou que as expectativas para crescimentos na zona do euro já haviam sido alteradas antes da volta das hostilidades. "Não escolhemos as crises, mas escolhemos como podemos usar as políticas para lidar com elas", afirmou.

Também presente no evento, o comissário de Economia e Produtividade da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, comentou que o debate sobre ativos seguros do bloco não é novo e continua relevante. "É importante para o Eurogrupo manter o foco na coordenação das políticas fiscais e econômicas na área do euro, bem como nos vários aspectos que impactam a competitividade e a produtividade", frisou.

O comissário também disse que acolhe com satisfação a declaração do grupo sobre o apoio ao desenvolvimento das finanças digitais no bloco, acrescentando que o projeto do euro digital está no centro da agenda.