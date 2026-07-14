Escritor espanhol Luis Goytisolo morre aos 91 anos

O escritor espanhol Luis Goytisolo, autor de uma extensa obra literária com destaque para a tetralogia Antagonía, e irmão do falecido Juan Goytisolo, morreu aos 91 anos, informou a Real Academia Espanhola (RAE), da qual era integrante.

"Luis Goytisolo faleceu neste domingo, 12 de julho, na localidade de Vimbodí, Tarragona, aos 91 anos", afirma um comunicado da RAE.

Nascido em Barcelona em 1935, Goytisolo iniciou a carreira literária com o romance "Las afueras", em 1958, ao qual se seguiram títulos como "Estela de fuego que se aleja" e "Estatua con palomas", que lhe renderam diversos prêmios, entre eles o Nacional das Letras, na Espanha, em 2013, e o Carlos Fuentes, no México, em 2018.

Membro da RAE desde 1994, Goytisolo também publicou ensaios e trabalhou em documentários para a televisão, além de colaborar com diferentes jornais, incluindo o El País.

O autor formou com os irmãos José Agustín e Juan - este último um dos mais celebrados escritores espanhóis do pós-guerra, cuja obra rendeu o Prêmio Cervantes de 2014 - "um trio de renovadores da literatura espanhola", escreveu nesta terça-feira o jornal El País.