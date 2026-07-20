Enchentes no Afeganistão deixam 20 mortos e mais de 100 desaparecidos

Pelo menos 20 pessoas morreram, 80 ficaram feridas e mais de 100 estão desaparecidas após enchentes atingirem a província de Nuristão, no nordeste do Afeganistão, nesta segunda-feira (20), segundo a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (ANDMA).

A capital da província, Parun, foi particularmente atingida, mas equipes de resgate também relataram vítimas em outras áreas desta região montanhosa e de difícil acesso, localizada na fronteira com o Paquistão.

Um porta-voz do governador de Nuristão, Feraidon Samim, havia dito anteriormente à AFP que "105 pessoas estavam desaparecidas e nove corpos foram encontrados" em Parun.

Entre os desaparecidos estão o prefeito da cidade e vários funcionários, acrescentou.

As inundações "destruíram completamente a cidade", assim como hotéis e dezenas de empresas, disse à AFP Ashiqullah Safi, diretor da ONG Shpoul em Parun.

Moradores procuram corpos ou sobreviventes em meio à lama e pilhas de pedras, sem equipamentos adequados, acrescentou.

Inúmeras lojas e prédios movimentados estão localizados perto do rio Parun, na cidade de mesmo nome, segundo jornalistas da AFP presentes na província no mês passado.

A ANDMA informou na rede X que equipes de resgate foram mobilizadas.