Empresas de navegação suspendem escalas na Ucrânia por aumento dos ataques russos

Algumas companhias marítimas suspenderam suas escalas nos portos ucranianos devido ao aumento dos ataques russos contra a sua costa no Mar Negro, disseram empresas e autoridades.

Esta escalada em uma região-chave para as exportações globais de cereais encarece o preço do trigo, uma vez que os armadores preferem não operar ali devido ao risco, afirmou a Lloyd's List Intelligence, uma empresa de dados marítimos.

Em 22 de julho, "nenhum navio atravessou o corredor marítimo ucraniano do Mar Negro, mesmo em plena época de colheita", declarou o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, alertando que isto põe em perigo a segurança alimentar global.

Duas grandes companhias marítimas, Maersk e Hapag-Lloyd, anunciaram que estão suspendendo as suas operações no porto ucraniano de Chornomorsk.

"Os recentes ataques com mísseis e drones na região de Odessa aumentaram significativamente os riscos operacionais e de segurança", disse a Hapag-Lloyd em comunicado à AFP.

A Ucrânia é um grande exportador de grãos e óleo vegetal e 90% das suas exportações passam pelos portos do Mar Negro e em torno de Odessa.

Para o país devastado pela guerra, essas exportações são uma de suas poucas fontes de renda.

Juntos, Rússia e Ucrânia respondem por aproximadamente 30% da oferta mundial de trigo.

A Rússia ataca com frequência o porto de Odessa, no sul da Ucrânia, desde o início da invasão em 2022, mas recentemente intensificou sua ofensiva contra portos, terminais de grãos e óleo de girassol, e navios mercantes.