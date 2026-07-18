Emirados pedem fim imediato da escalada e retomada de negociações para liberar Ormuz

Os Emirados Árabes Unidos afirmaram neste sábado, 18, que acompanham com "profunda preocupação" os acontecimentos na região e pediram a interrupção "imediata" da escalada e de ações hostis, com "máximo exercício de contenção", para evitar novos níveis de violência.

Em comunicado do Ministério das Relações Exteriores, o governo emiradense destacou a necessidade de retomar imediatamente as negociações e de garantir a continuidade e a segurança da navegação no Estreito de Ormuz.

A nota afirma também que ataques a infraestruturas e instalações civis constituem "grave violação do direito internacional" e "não podem ser justificados em nenhuma circunstância".