Ceuta registra entrada em massa de migrantes do Marrocos; autoridades alertam para "emergência humanitária"

O governo espanhol enviará soldados para garantir a segurança no enclave norte-africano de Ceuta, por onde entraram centenas de migrantes vindos de Marrocos, anunciou o Ministério do Interior nesta quinta-feira (30). Nove migrantes morreram ao tentar nadar até o local.

"As Forças Armadas reforçarão a Guarda Civil no exercício de suas atribuições e em quaisquer outras funções que se façam necessárias para manter a segurança na cidade de Ceuta", afirmou o Ministério em comunicado.

Centenas de migrantes vindos do Marrocos entraram no enclave espanhol de Ceuta, na África, juntando-se aos 1,5 mil que também migraram nos últimos dias. As autoridades da cidade alertam para uma "emergência humanitária".

Ceuta e o outro enclave espanhol, Melilla, no Marrocos, são as únicas fronteiras terrestres que a União Europeia tem com a África. Centenas de pessoas entraram em massa, às 12h (horário local) desta quinta, por uma passagem fronteiriça no sul deste território.

Maior entrada desde 2021

Este é a maior entrada de pessoas em Ceuta desde maio de 2021, quando mais de 10 mil migrantes chegaram, em apenas dois dias, à cidade autônoma vindos do Marrocos.

Muitos migrantes chegaram felizes nesta quinta-feira, comemorando a chegada e agradecendo à polícia espanhola, enquanto alguns gritavam "Adeus Marrocos, olá Espanha!", indicou a jornalista da AFP, que observou em uma praia várias boias e roupas abandonadas por aqueles que chegaram nadando.

Imagens de emissoras locais mostraram dezenas de homens e adolescentes chegando pelo mar, vindos do vizinho Marrocos, à costa da cidade.

— Estamos em uma situação de absoluta emergência humanitária e social — alertou o prefeito-presidente de Ceuta, Juan Vivas, à televisão pública espanhola TVE.

Nos últimos dias, segundo Vivas, chegaram a Ceuta por via marítima mais de 1,5 mil migrantes, sendo cerca de 200 pessoas por dia. Essa é a razão pela qual os centros de acolhimento encontram-se colapsados e saturados.

"O Governo da Espanha está totalmente empenhado em dar uma resposta imediata à situação em Ceuta. Estamos mobilizando todos os recursos necessários, trabalhando com as autoridades marroquinas e internacionais e preparando as medidas necessárias para recuperar a normalidade o mais rápido possível", declarou o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, no X.

O mandatário socialista conversou, ao longo do dia, com Vivas, que lhe expôs "com total clareza e crueza a gravidade da situação", segundo indicou o Governo de Ceuta.

Crise diplomática com Marrocos

O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciou que viajará à cidade autônoma na sexta-feira (31) "para acompanhar a evolução da situação", indicou seu gabinete.

Em um comunicado, o Ministério do Interior destacou "a colaboração da Espanha com Marrocos em todos os âmbitos, inclusive em matéria migratória", ao apontar as "redes de tráfico de pessoas" como responsáveis pelas entradas em massa.

Ambos países implementarão "medidas para a entrega" ao Marrocos, "o mais rápido possível, de todas as pessoas que entraram ilegalmente em Ceuta", acrescentou o comunicado.

Até 15 de julho, o governo não havia registrado nenhum imigrante que tivesse chegado a Ceuta por mar neste ano. Em 2025, apenas quatro migrantes entraram no enclave por essa via.