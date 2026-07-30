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Enclave espanhol

Ceuta registra entrada em massa de migrantes do Marrocos; autoridades alertam para "emergência humanitária"

Nos últimos dias, chegaram por via marítima mais de 1,5 mil pessoas; nove morreram

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AFP

Lucía DIAZ

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS