Em homenagem a soldados mortos, atingimos Irã muito duramente esta noite, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que o Irã foi "duramente" atingido na nova rodada de ataques dos EUA contra o país persa, que entrou em sua nona noite consecutiva.

"O Irã foi muito, muito duramente atingido. Eles perderam quase tudo, do ponto de vista militar. Sobrou muito pouco. Eles têm alguns mísseis. Eles têm alguns drones. Eles têm alguma capacidade de produção. Não muita", disse Trump a repórteres, em uma base aérea após assistir à final da Copa do Mundo no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Contrariando declarações de autoridades iranianas e da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês), o republicano defendeu que os EUA estão no controle de Ormuz, enquanto o Irã "não controla nada". "Então vamos ver o que acontece".