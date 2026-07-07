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Eleito na Colômbia acusa atual presidente de preparar "golpe de Estado" e pede que militares desobedeçam ordens

Transição de governo entre Espriella e Petro foi suspensa após acusações de corrupção e debate sobre resultado das eleições 

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Zero Hora

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