Dois turistas atacados com faca na entrada da Acrópole da Grécia

Um casal de turistas americanos de origem grega foi vítima de um ataque com faca na manhã desta terça-feira (21) na entrada do sítio arqueológico de Acrópole, em Atenas, informou a polícia.

A força pública indicou que por volta das 8h05 (2h05 no horário de Brasília), um indivíduo atacou o casal, ferindo levemente a mulher na mão, enquanto o homem sofreu ferimentos mais graves na perna.

Ambos foram levados ao hospital, informou a agência de notícias grega Ana.

Policiais motorizados chegaram rapidamente ao local, colocaram um torniquete no homem para estancar a hemorragia e imobilizaram o agressor, que foi detido, segundo a Ana.

A imprensa informou que o autor do ataque, um grego de cerca de 60 anos, aparenta ter problemas psicológicos.