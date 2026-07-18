Mundo

Oriente Médio
Notícia

Dois militares americanos são mortos em ofensiva do Irã, que também foi alvo de bombardeios

São os primeiros soldados estadunidenses vitimados desde que as hostilidades foram retomadas no dia 7 de julho

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS