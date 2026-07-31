Do Marrocos à Espanha: 60 mil migrantes cruzam fronteira pelo mar desde quinta-feira

Cerca de 60 mil migrantes cruzaram a fronteira entre Marrocos e Ceuta, na Espanha, desde quinta-feira (30). As chegadas não cessaram durante a noite e continuaram na manhã desta sexta-feira (31). Pelo menos 34 pessoas morreram.

— As estimativas apontam que 60 mil pessoas entraram em nossa cidade neste episódio. Isso significa 70% da população de Ceuta — disse o presidente da cidade espanhola, Juan Vivas, em coletiva de imprensa.

A repentina e massiva chegada desencadeou uma crise internacional para o governo da Espanha, que provocou críticas da Itália e da Finlândia e levou a França a reforçar os controles em sua fronteira com o país.

Para enfrentar essa onda de migrantes, o Ministério do Interior espanhol anunciou o envio de tropas e de dezenas de guardas civis e policiais, entre eles uma equipe de oito mergulhadores, um navio e drones, que reforçarão a segurança em Ceuta.

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, chegou pela manhã à fronteira de Tarajal, onde deve se reunir com as forças presentes e, em seguida, com autoridades regionais, acompanhado pelo ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska.

O que motivou a imigração

Ainda não está claro o motivo dessa repentina onda de migrantes, principalmente homens jovens e adolescentes. Alguns afirmaram ter ouvido que “a fronteira estava aberta”.

Sánchez afirmou que "nos últimos dias" houve uma "disseminação nas redes sociais, por meio dessas máfias", de uma "interpretação tendenciosa" de uma decisão do Supremo Tribunal espanhol, que diz que "aqueles que entram em nosso território a nado, por mar, não têm direito à repatriação", explicou o líder socialista, acrescentando que essa "interpretação tendenciosa" é o que "se espalhou como fogo em palha nas últimas horas".

O contexto remete a maio de 2021, quando mais de 10 mil pessoas cruzaram a fronteira em apenas dois dias, aproveitando uma flexibilização dos controles por parte do Marrocos durante uma disputa diplomática com a Espanha.

O Ministério do Interior indicou na quinta-feira que havia acordado com Marrocos medidas para devolver "o mais rápido possível" ao país "todas as pessoas que entraram ilegalmente em Ceuta".

Até o momento, as autoridades marroquinas não publicaram nenhuma declaração oficial. Ao ser contatada pela AFP, a polícia marroquina não respondeu.

Na madrugada de sexta-feira, a polícia marroquina utilizou canhões de água e gás lacrimogêneo para dispersar a multidão que havia se reunido em seu lado da fronteira, constatou a AFP.

Os jovens responderam com o lançamento de pedras e dezenas de veículos foram incendiados.

Retorno ao Marrocos

O Ministério do Interior espanhol anunciou esta semana que mais de 25 mil migrantes saíram de Ceuta para Marrocos.

"Saídas de Ceuta para o Marrocos na manhã de 31 de julho, até as 13h: mais de 25 mil", escreveu o Ministério do Interior em mensagem enviada à AFP, acrescentando:

"As saídas de Ceuta estão ocorrendo a um ritmo de 150 pessoas por minuto".

Crise diplomática

As imagens impactantes de centenas de pessoas cruzando a fronteira provocaram série de repercussões diplomáticas.

A Itália pediu na quinta-feira que a Espanha fosse suspensa do espaço Schengen de livre circulação, por sua política migratória considerada "equivocada".

A ministra do Interior da Finlândia, Mari Rantanen, apoiou a proposta italiana, considerando que "os países que não cumprem sua obrigação de proteger a fronteira externa não podem ser membros de Schengen".

Dois altos funcionários da Casa Branca também reiteraram as posições da administração Trump em relação à imigração utilizando um vídeo de Ceuta.