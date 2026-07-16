Destroços de helicóptero que caiu em NY tinham sinais de impacto com aves

Os destroços de um helicóptero turístico de Nova York que caiu no rio Hudson, deixando seis mortos, mostravam indícios de um impacto com aves, apontaram os investigadores do acidente nesta quinta-feira (16).

Um alto executivo espanhol, sua esposa e seus três filhos morreram junto com o piloto quando o helicóptero sofreu uma pane e caiu na água, em abril de 2025. A família fazia um voo panorâmico sobre Manhattan.

Foram encontrados restos de gansos na aeronave, segundo testes divulgados pela Junta Nacional de Segurança no Transporte (NTSB, na sigla em inglês).

"Uma revoada de gansos de espécies mistas (...) atingiu o estabilizador horizontal e as pás do rotor", indica um relatório da Divisão de Aves do Instituto Smithsonian, enviado à NTSB, datado de 11 de dezembro de 2025 e publicado nesta quinta-feira.

Há "um testemunho presencial de cerca de 20 'gansos' levantando voo e dirigindo-se ao rio minutos antes de um forte estrondo", o que corrobora a presença de aves na área antes do acidente, segundo o relatório.

De acordo com a NTSB, helicópteros têm uma probabilidade significativamente maior de sofrer danos por impactos de aves do que aviões.