Desemprego dos EUA recua levemente a 4,2% em junho

A criação de postos de trabalho ficou abaixo do previsto em junho nos Estados Unidos, que registraram uma leve queda da taxa de desemprego para 4,2%, segundo dados do governo publicados nesta quinta-feira (2).

"Tanto o emprego total em folhas de pagamento não agrícolas (+57.000) quanto a taxa de desemprego (4,2%) variaram pouco em junho", informou o Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos em comunicado.

Em maio, o desemprego foi de 4,3%.

Em junho, os principais setores de crescimento do emprego incluíram saúde e assistência social, enquanto o setor de lazer e hotelaria perdeu vagas após um desempenho sólido no mês anterior.

Depois de meses de altas e quedas, o mercado de trabalho americano registrou fortes ganhos nos últimos três meses.

No entanto, os dados desta quinta-feira revisaram para baixo algumas dessas cifras. O emprego em abril e maio foi revisado para baixo em 74 mil postos, informou o BLS.

Os dados de junho ficaram muito abaixo das expectativas do mercado, já que economistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal esperavam um aumento de 115 mil postos de trabalho.

Ainda assim, o crescimento do emprego se manteve em terreno positivo, e não se espera que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) intervenha por razões ligadas ao mercado de trabalho, um dos componentes de seu mandato.