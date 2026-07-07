Departamento de Estado dos EUA pressiona China a entrar em negociações sobre controle de armas

O Departamento de Estado dos EUA voltou a pressionar a China a entrar em negociações "relevantes" de controle de armas, em uma linha alinhada ao apelo do presidente americano Donald Trump para que Pequim participe deste tipo de diálogo.

Segundo a pasta, Washington mantém esforços para levar a China à mesa de negociações, enquanto cresce a preocupação com a modernização militar chinesa. A declaração ocorre após relatos de que a China lançou um míssil balístico com capacidade nuclear no Oceano Pacífico, episódio citado pelo Departamento de Estado como parte do contexto que reforça a necessidade de conversas sobre estabilidade estratégica e redução de riscos.