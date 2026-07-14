Cuba sofre o terceiro apagão geral em menos de dez dias

Cuba sofreu mais um apagão geral em sua rede elétrica nesta terça-feira (14), o terceiro em menos de dez dias na ilha sujeita a um embargo de petróleo dos Estados Unidos, anunciou a companhia elétrica nacional.

A "desconexão total do SEN" (Sistema Elétrico Nacional), que afeta os 9,6 milhões de habitantes do país, ocorreu às 11h05, horário local (12h05 em Brasília), segundo a companhia elétrica UNE.

Este é o terceiro apagão em todo o país desde o início de julho e o quinto neste ano. As autoridades ainda não revelaram a causa.

Os dois apagões anteriores ocorreram na semana passada. Em ambos os casos, a UNE levou mais de 24 horas para restabelecer a energia em toda a ilha.

Desde o final de 2024, o sistema elétrico cubano sofre apagões totais ou parciais devido à sua infraestrutura obsoleta e à escassez de combustível.

Mas a situação piorou desde que Washington impôs um embargo ao envio de combustível para geradores elétricos de Cuba.

Esses geradores complementam a produção de sete usinas termelétricas antigas, que sofrem frequentes avarias ou precisam ser desligadas para manutenção.

As relações já tensas entre Estados Unidos e Cuba se tornaram ainda mais complicadas desde o início do ano.

O presidente americano, Donald Trump, considera a ilha comunista, localizada a 150 quilômetros da Flórida, uma "ameaça extraordinária" à segurança nacional dos EUA.

Os dois países realizaram negociações complexas, mas no final de junho o ministro das Relações Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, reconheceu que não houve progresso nessas conversas.