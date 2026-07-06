Cuba sofre novo apagão generalizado

Um novo corte generalizado de energia, o terceiro nos últimos seis meses, afeta Cuba nesta segunda-feira (6), informou a companhia de eletricidade em um contexto de crise energética aprofundada pelo bloqueio petrolífero dos Estados Unidos.

A estatal União Elétrica de Cuba (UNE) anunciou no X que "são investigadas as causas" do "desligamento total" do sistema que afeta toda a ilha, de 9,6 milhões de habitantes.

O sistema elétrico obsoleto, aliado ao embargo de petróleo imposto à ilha pelos Estados Unidos desde janeiro, faz com que os cubanos enfrentem apagões diários de 24 horas na capital. No interior da ilha, esses apagões podem ultrapassar 70 horas.

Cuba, mergulhada em uma grave crise econômica com escassez de alimentos e medicamentos e inflação galopante, sofre com frequentes apagões parciais. O apagão de segunda-feira foi o terceiro em todo o país nos últimos seis meses, mas o oitavo desde o final de 2024.

Desde janeiro, Washington permitiu que apenas um petroleiro russo atracasse na ilha, com 100 mil toneladas de petróleo.

A produção de eletricidade do país depende principalmente de sete usinas termelétricas antigas, algumas em operação há mais de 40 anos e que sofrem avarias frequentes ou precisam ser desligadas para manutenção, além de uma rede de geradores de reserva movidos a diesel importado.

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