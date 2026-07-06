Cuba denuncia que EUA busca impedir debate na ONU sobre sanções

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmou nesta segunda-feira (6) que os Estados Unidos tentam impedir que a Assembleia Geral da ONU debata, esta semana, o impacto do embargo de petróleo e de outras sanções americanas impostas à ilha de governo comunista.

Cuba solicitou uma sessão especial do principal órgão representativo da ONU para o dia 7 de julho, a fim de tratar do assunto, em meio a uma profunda crise econômica e energética agravada, segundo Havana, pelas medidas americanas.

O ministro cubano denunciou Washington por pressionar diplomatas e autoridades de outros países a impedir o debate, que precisa ser aprovado por votação na Assembleia.

"O governo dos EUA tenta impedir que a Assembleia Geral da ONU se pronuncie. Pressiona governos e busca coagir a vontade soberana dos Estados-membros", declarou Rodríguez na rede X. O ministro participará da sessão de terça-feira na sede da ONU, em Nova York.

"Defendamos a Carta das Nações Unidas, a paz e a igualdade soberana entre as nações", disse, e pediu à comunidade internacional que se solidarize com Cuba.